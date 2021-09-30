كيف يُمكنك التصويت للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى في قطر

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشورى المنتظرة في قطر، إليك الدليل الكامل لكل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية التصويت يوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل

من المُقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى التاريخية في دولة قطر، يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يُمثل علامة فارقة للدولة الخليجية على كافة الأصعدة

ويتمتع مجلس الشورى المُنتخب بالقدرة على إقرار السياسات العامة للدولة وميزانيتها، كما يُمكنه فرض الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الهيئات المحدِدة للسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية

ووفقاً للقوانين، سيتمكن المواطنون القطريون من التصويت لاختيار 30 عضواً من أصل 45 في الاقتراع العام، فيما سيتم تعيين الأعضاء الـ15 المتبقين من قِبَل أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وفي السابق، كان الأمير يقوم بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى الـ45، الذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات. وبحسب مصادر مُطَّلعة فإن الانتخابات ستُجرى الآن كل 4 سنوات لمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم

ونظراً إلى أن هذه الانتخابات التشريعية تُعتبر الأولى من نوعها في البلاد، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول مكان وموعد وكيفية التصويت خلال هذا الأسبوع المُرتقب

من يستطيع الترشُّح؟



بموجب المرسوم الأميري رقم 37 لسنة 2021، تم تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية، تنتخب كل منها نائباً واحداً ممثلاً عنها ويوجد حالياً 284 مرشحاً من جميع الدوائر، يتنافسون لأجل كسب مقاعدهم في مجلس الشورى القطري المُقبل

ووفقًا للقانون، يحقُّ لكل من يملك الجنسية القطرية الأصلية، ويبلغ من العمر 30 عاماً فما فوق، أن يتقدم للترشُّح للانتخابات، بشرط أن يتمتع بحُسن السيرة وإجادة القراءة والكتابة باللغة العربية بطلاقة.

وبحسب القانون رقم (2) لسنة 1961، فإن القطريين هم من استوطنوا أراضي دولة قطر قبل سنة 1930 ميلادية، وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه

ويُمنع من الترشح كل من يشغل منصباً وزارياً أو عسكرياً، أو من يعمل لدى الهيئات القضائية والمجلس البلدي المركزي

ويُمنح المرشحون العاملون في الوزارات أو الكيانات الحكومية الأخرى، المُرشحة أسماؤهم في القوائم النهائية، إجازة غير مدفوعة الأجر طوال فترة الانتخابات، إذا لم يكن لديهم رصيد إجازات كافٍ، ويحق للمرشحين سحب ترشُّحهم قبل 7 أيام من يوم الانتخابات، وذلك من خلال تقديم استمارة إلى اللجنة

وللحصول على القائمة الكاملة للمرشحين في أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر، اضغط هنا

جديرٌ بالذكر أن المرشح في الدائرة الانتخابية رقم (5)، حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد قد حصل على عضوية كاملة في مجلس الشورى بشكل رسمي، كونه المتنافس الوحيد في منطقته في القائمة النهائية المُعلنة

من يحق له التصويت؟

وفقاً للقوانين، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شريطة أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر

كما يجب أن يُتم الناخب 18 سنة ميلادية عند إعلان الجداول النهائية للناخبين. ويتمتع بحق الانتخاب كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، بشرط أن يكون كامل الأهلية (وهو كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قُضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو الحجر عليه، وسن الرشد ثماني عشرة سنة كاملة) وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره

وسيصوِّت كل شخص في الدوائر وفقاً لعنوانه الوطني الدائم الذي يعتمد على “مكان إقامة القبيلة أو العائلة”. وبناءً عليه، سيكون لكل دائرة انتخابية قائمة بالمواطنين المؤهلين للتصويت، ويجب أن تستوفي أسماؤهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون

وقد قامت وزارة الداخلية بتشكيل اللجنة الاشرافية ولجان الناخبين لإعداد قوائم الناخبين ومراجعتها والإعلان عنها. ولن يُسمح لمن لم ترد أسماؤهم في القائمة بالمشاركة في الانتخابات

ما هو الوقت المقرر للتصويت؟

سيجري أول تصويت تشريعي في البلاد في 2 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وفقاً لإعلان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسيتم دعوة جميع الناخبين المسجلين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في نفس اليوم من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً.

أين سيجري التصويت؟

أولئك الذين سجلوا للتصويت في وقت سابق في أغسطس/آب، وتلقوا رسالة نصية تؤكد الموافقة على طلبهم، يُمكنهم التوجه إلى منطقة التصويت المخصصة لهم في اليوم المُحدد للإدلاء بأصواتهم شخصياً

ويمكن للمؤهلين معرفة مواقع الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في كل دائرة عبر موقع اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى. ويعتمد الموقع المحدد على منطقة الناخبين كما هو مدرج في بطاقتهم الشخصية القطرية

وأكدت مصادر مطلعة على الأمر لـ”دوحة نيوز”، أن الناخبين المؤهلين يمكنهم التصويت لشخص واحد فقط في صناديق الاقتراع

وسوف يتم التأكد من البيانات الشخصية لمن يريد التصويت في قاعة الانتخاب، بإبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يستلم بطاقة الانتخاب ويتوجه للمكان المخصص للتأشير على البطاقة، حيث يُسمح باختيار اسم مرشح واحد فقط، ثم يقوم بإسقاط البطاقة في صندوق الاقتراع

:نتائج العملية الانتخابية

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الفائزين في جميع الدوائر الثلاثين، في نفس اليوم الساعة 8 مساءً

ويُعلن وزير الداخلية أو من يتم تفويضه لذلك، النتيجة العامة للانتخابات، وفقاً للنتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب. ولا “يُعتدَّ بأي نتائج أخرى يُعلن عنها بأي وسيلة”، و”تُنشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى في الجريدة الرسمية للبلاد”